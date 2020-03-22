Kocaeli'de evden çıkmayan yaşlıların alışverişini belediye ekipleri yapıyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmayan yaşlı vatandaşların market alışverişini yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmayan yaşlı vatandaşların market alışverişini yapıyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların market alışverişi, Kocaeli'de "Geniş Ailem" projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. 153 Çağrı Merkezi'ni arayan yaşlılar, dışarıya çıkamadıklarını belirterek Büyükşehir Belediyesinden yardım istiyor. Çağrının ardından adrese belediye ekipleri gönderiliyor. Ekipler, vatandaşın ihtiyaçlarını öğreniyor ve markete giderek gerekli ürünlerin teminini sağlıyor.

153 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen Handan Kırbaş'ın alışverişi ekipler tarafından gerçekleştirildi. Çağrının ardından harekete geçen ekipler, İzmit ilçesinde yaşayan Kırbaş'ın evine gitti. İhtiyaç listesini ve alışveriş tutarındaki parayı alan ekipler, dışarı çıkması risk teşkil eden ailenin alışverişini yaptı. Ekipler, aldıkları malzemeleri daha sonra adrese teslim etti.

Handan Kırbaş ekiplere teşekkür ederek, "Yaşantımız virüs salgını nedeniyle kısıntıya uğradı. Yaşımızdan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Bu sıkıntılı günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizi yalnız bırakmadı. 153 Çağrı Merkezi'ni arayıp sıkıntımızı ilettik. Hemen bize dönüş yapıp ekip gönderdiler. İhtiyacımız olan malzemelerin listesi ile parasını teslim ettik. Ardından bizim yerimize alışveriş yapıp evimize getirdiler. Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA