Kocaeli'de evden çıkamayan çocuğa zabıtadan doğum günü sürprizi
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Kocaeli'de evden çıkamayan çocuğa zabıtadan doğum günü sürprizi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 11 yaşındaki çocuğa, zabıta ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

26.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:42
Kocaeli'de evden çıkamayan çocuğa zabıtadan doğum günü sürprizi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 11 yaşındaki çocuğa, zabıta ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Hacıhızır Mahallesi'nde ikamet eden Gökdemir ailesi, İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayarak, koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kocaeli'yi de kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını belirtip, oğullarının doğum gününü kutlamak istediklerini iletti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, pasta alarak ailenin evine gitti.

Pastayı mumlarla süsleyen zabıta ekiplerine kapıyı 11 yaşına giren Ege Gökdemir açtı.

Zabıta ekiplerinin ve ailesinin "İyi ki doğdun" sloganları eşliğinde mumları üfleyen Ege, çok mutlu olduğunu belirterek, sürprizden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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