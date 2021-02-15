Kocaeli'de evde kumar oynayan 11 kişiye para cezası verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Evde yapılan kontrollerde maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 11 kişiye para cezası verildi.

Polis ekipleri ayrıca ev sahibine adli işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız