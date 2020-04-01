Kocaeli'de evde kalan vatandaşlara "görüntülü psikolojik destek" veriliyor Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyanlar vatandaşlar için görüntülü psikolojik destek hizmeti başlatıldı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyanlar vatandaşlar için görüntülü psikolojik destek hizmeti başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Geniş Ailem" projesi kapsamında her uzman psikolog, ayrı odalardan vatandaşlarla görüntülü iletişime geçerek birebir görüşebiliyor. Uzman psikologlar, bireylerin ve ailelerin yaşanan süreci daha iyi yönetebilmeleri için online danışma hizmeti veriyor.

Talep doğrultusunda sesli veya görüntülü verilen online danışmanlık hizmeti, hafta içi mesai saatlerinde sunuluyor.

Psikolojik destekle çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılarda oluşabilecek kaygı ve stresin en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Vatandaşlar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Geniş Ailem Projesi kapsamında hizmet veren uzman psikologlar ile görüntülü konuşmak için "0 531 382 38 05", "0 531 382 38 11" ve "0 531 382 38 12" numaralı telefonları arayabilir.

Uzman psikolog Şener Yazıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu zor günlerde halka destek olmak amacıyla psikolojik danışma birimini kurduğunu belirterek "Halkımıza evden çıkmadan çocuk, ergen, yetişkin, yaşlı ve aile danışmanlığı konularında online görüntülü danışmanlık hizmeti veriyoruz. Desteğe ihtiyaç duyan her vatandaşımız bizi çekinmeden arayabilir. Hem kendi sağlığınız için hem toplum sağlığı için evde kal Kocaeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA