Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akse Mahallesi 434 Sokak'ta bulunan binanın dördüncü katındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri