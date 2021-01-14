Kocaeli'de "Evde Bakım Hizmeti"nden geçen yıl 27 bin 774 aile yararlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, "Evde Bakım Hizmeti" kapsamında geçen yıl 27 bin 774 aileye destek verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen evde bakım hizmeti vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kocaeli genelinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetiyle yardım eli uzatıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri her hafta periyodik olarak hastaları ziyaret ediyor ve öz bakımını yapıyor.

Yatağa mahkum olarak yaşayan hastaların öz bakımının yanı sıra evleri de ekipler tarafından temizleniyor.

Geçen yıl içerisinde ekipler bin 483 kişiye öz bakım, 328 haneye ev temizliği, 43 haneye ise hem öz bakım hem de ev temizliği hizmeti verdi.

Bir yıllık veriler baz alındığında ise ekipler 3 bin 246 kişiye evde bakım hizmeti, toplam olarak 3 bin 318 haneye 5 bin 702 kalem ev temizliği hizmeti, 23 bin 925 kişiye 96 bin 667 kalem öz bakım hizmeti ve 561 haneye hem ev temizliği hem de öz bakım hizmeti sundu.

Maddi imkansızlıklardan, kimsesizlikten veya hastalıktan dolayı oluşan olumsuzlukları önlemek amacıyla hayata geçirilen hizmetten yararlanabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Koordinasyon merkezi ile irtibata geçiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay