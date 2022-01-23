Kocaeli'de ev yangınında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de ev yangınında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de ev yangınında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kayacık Mahallesi Nilüfer Sokak'ta iki katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangından korunmak için balkona çıkan M.K, Ö.K. ve E.K, itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.

AA / Melih Palas - Son Dakika Haberleri

Karamürsel, Kocaeli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title