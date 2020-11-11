Kocaeli'de ev yangını
11.11.2020 08:57 | Son Güncelleme: 11.11.2020 09:00
KOCAELİ (AA) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.
KOCAELİ (AA) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında bir ev hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 859 Sokak'taki 2 katlı binanın üst katındaki Ercan Gezgin'e ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal