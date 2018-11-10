Kocaeli'de Ev Yangını

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın terasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Barış Kılıç'a ait 6 katlı binanın teras bölümünde, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası dubleks dairenin terası kullanılamaz hale geldi.