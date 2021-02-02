Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

02.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:30
Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde evde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki bir evde Volkan K. (29) ile ev arkadaşı Fatih P. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, 2 arkadaşın bıçakla yaralandığını tespit etti.

Ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kolundan yaralanan Volkan K. ise tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

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