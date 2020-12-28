Kocaeli'de ev, ahır ve samanlık yangında kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 katlı ev, samanlık ve ahır çıkan yangında alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saat 03.00 sularında Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed B. ait 2 katlı evde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın samanlık ve ahır bölümüne de sıçradı. Ev sahibi Muhammed B.'nin 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesi sonucu, olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu söndürülen yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yaralananın olmadığı ve elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı