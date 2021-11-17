Kocaeli'de eskrim mücadeleleri nefes kesti

DARICA, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından gerçekleştirilen U10-U12-U14 Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası heyecanlı müsabakalara sahne oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Kocaeli'nin Darıca ilçesi K.B.B. Darıca 1800 Kişilik Spor Salonu'nda U10-U12-U14 Flöre ve Kılıç Açık Turnuvası Gençler Flöre Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi. Şampiyonada 20 ilden toplam 614 sporcu ter döktü. Nefes kesen mücadelelerin ardından dereceye giren sporculara madalyaları Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından takdim edildi.

"Darıca'yı sporun başkenti haline getirmeyi amaçlıyoruz"

Darıca'yı sporun merkezine dönüştürebilmek için çaba gösterdiklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bunu da etkinliklere ev sahipliği yaparak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da eğitim spor kulübü ve Gençlik Spor Müdürlüğü ukdesinde yaptığımız çalışmalarla gençliğe dokunan vurgulanmaları sahaya koyuyoruz. Dün Cumhurbaşkanımızın elinden Gençlik Koridoru projesiyle birlikte Ankara'da düzenlenen etkinlikte plaket almamız bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu da gösteriyor. Bugün U-10, 12 ve 14 yaşlarındaki eskrim sporunu seven gençlerimizi ilçemizde ağırlıyoruz. 600'ün üzerinde sporcuyu ağırlıyoruz. Yarınki kademelerle birlikte 14 yaş ile birlikte yaklaşık bin 500'e varan bir rakam olacak. Bin 500 kişiyi ilçemizde ağırlamakla bir sporu daha Darıcalı insanlarla tanıştırmak, Darıcalı insanlara da bu sporu sevdirmek gibi bir niyetimiz var. Muhteşem bir kompleksteyiz. Bin 800 kişilik devasa bir kapalı spor salonu. Bu tarz salonlarda gençlere, çocuklara, kızlara, erkeklere, hanımlara, beylere her türlü sporu yaptırmak gibi bir niyetimiz var. Bu yaptığımız etkinliklerle beraber de Darıca'yı inşallah sporun, sanatın, kültürün ve denizin, sahilin başkenti haline getirmeyi amaçlıyoruz, arzu ediyoruz. Bu mihman üzerinde de heybemiz dolu bir şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Darıca konumu itibariyle çok elverişli bir ilçe"

Gerçekleştirilen bu organizasyonun kendileri için çok önemli organizasyonlardan bir tanesi olduğunu dile getiren Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı ise, "Bunu bize mümkün kılan Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık'a çok teşekkür ediyorum. Onun desteği olmasaydı bu turnuvayı burada gerçekleştiremezdik. Türkiye'nin 20 ilinden 750'ye yakın sporcu 3 gün için burada bulunuyor. Veliler ve antrenörleriyle birlikte bin 500'e yaklaşan bir sayı. Hafta sonu da Gençler Filöre Türkiye Şampiyonası'nı da burada gerçekleştireceğiz. Bu da belediyenin bize sağladığı imkanlarla ancak mümkün oldu. Salon muhteşem, atmosfer muhteşem. Misafirperverlik gerçekten çok iyi. Darıca konumu itibariyle çok elverişli bir ilçe. Ulaşım olanakları, gelmesi, gitmesi, konaklaması çok rahat bir ilçe. Çok sevimli bir ilçe. Bunun için inşallah bundan sonra bu tür turnuvaları buralarda devam ettirme imkanı buluruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, İlçe Spor Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ