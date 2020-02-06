Kocaeli'de eski tren garı binasında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de eski tren garı binasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, eski tren garı binasında çıkan yangın söndürüldü.

06.02.2020 07:08 | Son Güncelleme: 06.02.2020 07:08
Kocaeli'de eski tren garı binasında çıkan yangın söndürüldü

'nin ilçesinde, eski tren garı binasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, eski tren garı binasının çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları farkeden vatandaşların vermesi üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

ekiplerince söndürülen yangın binada, hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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