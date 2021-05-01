KOCAELİ'DE ESKİ İSTANBUL YOLUNDA DENETİM
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KOCAELİ'DE ESKİ İSTANBUL YOLUNDA DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri, eski İzmit-İstanbul yolunda araçları durdurarak, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde jandarma ekipleri, eski İzmit-İstanbul yolunda araçları durdurarak, araçlarda bulunanların izin belgelerini kontrol etti.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tam kapanma kapsamında sorumluluk sahasında denetimlerde bulunuyor. Jandarma ekipleri, Dilovası Köseler mevkiinde eski İzmit-İstanbul yolunu kullanarak seyahat edenleri denetledi. Denetimlerde, kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kararlarına muhalefetten cezai işlem uygulandı.

KOCAELİ'DE ESKİ İSTANBUL YOLUNDA DENETİM
KOCAELİ'DE ESKİ İSTANBUL YOLUNDA DENETİM
KOCAELİ'DE ESKİ İSTANBUL YOLUNDA DENETİM
KOCAELİ'DE ESKİ İSTANBUL YOLUNDA DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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