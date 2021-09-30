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Kocaeli'de eski gençlik ve spor müdürü evinde ölü bulundu

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel
Kocaeli'de eski gençlik ve spor müdürü evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşayan eski İzmit Gençlik ve Spor Bölge Müdürü Kemal Şen evinde ölü bulundu.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaşayan eski İzmit Gençlik ve Spor Bölge Müdürü Kemal Şen evinde ölü bulundu.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Asım Efendi Sokak'taki bir apartmanda yalnız oturan Kemal Şen'den (75) haber alamayan yeğeni ve komşuları eve girdi.

Şen'i hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Şen'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Evde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

1990'lı yıllarda İzmit Gençlik ve Spor Bölge Müdürü, İzmit Atatürk Spor Salonu sorumlusu olarak, 2000'li yıllarda Kocaelispor Voleybol Şubesi'nde görev yapan Şen'in cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Son Dakika Haberleri
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