Kocaeli'de eski eşinin amcasını öldüren sanığa 10 yıl 6 ay hapis cezası

Kocaeli'de eski eşinin amcasını bıçaklayarak öldürdüğü, eski eşi ve kayınvalidesini de tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de eski eşinin amcasını bıçaklayarak öldürdüğü, eski eşi ve kayınvalidesini de tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, "tehdit" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Jiyan E, maktul Mübarek B'nin yakınları Abdullah, Vildan ve Yonca B. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 21 Ekim 2020'de verdiği bozma ilamı okundu.

Katılan vekili "bozma ilamındaki haksız tahrik değerlendirmesinin kabul edilemez" olduğunu savunarak, sanığın "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

"Araya girmeseydi kadın cinayeti işlenecekti"

Diyecekleri sorulan Abdullah, Vildan ve sanığın eski eşi Yonca B, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanığın eski kayınvalidesi Vildan B, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Mübarek araya girmeseydi bir kadın cinayeti işlenecek, beni öldürecekti. Pusu kurmuştu." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın, maktulü, kapıldığı haksız tahrikin de etkisiyle bıçakla yaralayarak ölümüne sebebiyet verdiğini, Vildan ve Yonca B'yi tehdit ettiğinin anlaşıldığını kaydetti.

Sanık Jiyan E. ise kimseyi öldürmek gibi bir amacı olmadığını savunarak, "Pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Sadece kendimi savundum. Takdir mahkemenindir." ifadelerini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçunu işlediğinin sabit olduğunu, kastın yoğunluğunu dikkate alarak 14 yıl, ilk haksız hareketin maktulden geldiği kanaatiyle cezada indirim yaparak 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, Yonca ve Vildan B'ye yönelik "tehdit" suçunu işlediği gerekçesiyle de sanığı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Olay

İzmit'te 1 Haziran 2019'da yeğeninin, Jiyan E. tarafından sokak ortasında dövüldüğünü görerek araya girmeye çalışan Mübarek B. çıkan kavgada bacağından yaralanarak kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu