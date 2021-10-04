Kocaeli'de eski eniştesinin tabancayla vurduğu kişi öldü - Haberler
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Kocaeli'de eski eniştesinin tabancayla vurduğu kişi öldü

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de eski eniştesinin tabancayla vurduğu kişi öldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Akse Mahallesi 471. Sokak'ta, Ö.İ. ile eski eniştesi olduğu öğrenilen T.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.B, tabancayla İ.Ö'ye ateş etti.

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan İ.Ö, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. İ.Ö, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.B, emniyete götürüldü.

Kocaeli'de eski eniştesinin tabancayla vurduğu kişi öldü

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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