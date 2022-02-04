Kocaeli'de eşinin şiddet uyguladığı kadın koruma altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de eşinin şiddet uyguladığı kadın koruma altına alındı

AA, Şahin Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de eşinin şiddet uyguladığı kadın koruma altına alındı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşi tarafından şiddete uğrayan kadın koruma altına alındı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşi tarafından şiddete uğrayan kadın koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında Çayırova ilçesinde eşi tarafından darbedilen kadının, sokağa atıldığına dair videolar ve paylaşımların yayımlandığı belirtildi.

Videoda bulunan kadınla ilgili tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, ayrıca İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli adli işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, mağdurun korunmasına yönelik 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında gerekli önleyici tedbir kararlarının alındığı kaydedildi.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Çayırova, Kocaeli, Medya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title