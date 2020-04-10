Kocaeli'de eşini öldüren koca tutuklandı
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Kocaeli'de eşini öldüren koca tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı.

10.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:33
Kocaeli'de eşini öldüren koca tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı.

Kazım Karabekir Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde ikamet eden M.Y. (43) ile eşi Kiraz Y. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y, eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheli koca, polislerce gözaltına alındı.

Üç çocuk annesi Kiraz Y'nin cenazesi, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı koca, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

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