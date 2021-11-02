Kocaeli'de eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli ile birlikte toplam 2 ilde, FETÖ/PDY'nin Tsk içerisindeki yapılanmasına ilişkin yapılan eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Kocaeli ile birlikte toplamda 2 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KOCAELİ

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