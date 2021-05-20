Kocaeli'de erkek hemşireyi darbeden hasta yakını gözaltına alındı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, özel tıp merkezindeki erkek hemşireyi darbeden hasta yakını gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, özel tıp merkezindeki erkek hemşireyi darbeden hasta yakını gözaltına alındı.
Şüpheli M.Ç, rahatsızlanan çocuğunu Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki özel tıp merkezine götürdü.
Burada M.Ç, damar yolu açılırken ağlayan çocuğunun canı yandığı iddiasıyla erkek hemşireye saldırdı.
Hemşireyi darbeden, görevli doktora da sözlü saldırıda bulunan M.Ç. hakkında şikayette bulunuldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç'nin olay sırasında alkollü olduğu öne sürüldü.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin yumruk attığı sağlık çalışanının yere düşmesi yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal