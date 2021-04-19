Eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile ablası adliyede
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Eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile ablası adliyede

Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı ile ablası adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı ile ablası adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yuvacık Yakacık Mahallesi'nde iftar için arkadaşının evine giden 52 yaşındaki Necmi A, yemeğin ardından evden ayrıldığı sırada bahçede karşılaştığı eşi Ayşe A. ve eşinin kardeşi Mehmet Emin Ö. (36) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Emin Ö, tabancasının kabzasıyla eniştesinin başına vurduktan sonra göğsüne tek el ateş açtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Necmi A, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necmi A, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan bir fırında şoför olarak çalışan evli ve 5 çocuk babası Necmi A'nın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları, acil servis önünde sinir krizi geçirdi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Emin Ö. ile Ayşe A, adliyeye sevk edildi.

Eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile ablası adliyede
Eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile ablası adliyede
Eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile ablası adliyede
Eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile ablası adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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