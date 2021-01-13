Kocaeli'de "Engelsiz Taksi" 2020'de 3 bin 43 engelli bireye hizmet verdi
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Kocaeli'de "Engelsiz Taksi" 2020'de 3 bin 43 engelli bireye hizmet verdi

13.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:22
Kocaeli'de

Kocaeli'de tekerlekli sandalye kullanan bireylere randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veren taksiler, geçen yıl 3 bin 43 kişiye ulaşım imkanı sundu.

Kocaeli'de tekerlekli sandalye kullanan bireylere randevu sistemiyle ücretsiz hizmet veren taksiler, geçen yıl 3 bin 43 kişiye ulaşım imkanı sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce engellilere yönelik başlatılan "Engelsiz Taksi" vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

İçi engelli bireylere göre özel dizayn edilen araçlar, kentte yaklaşık 5 yıldır hizmet veriyor.

Engelli bireylerin bir gün önceden telefonla arayarak randevu aldığı taksiler, belirlenen saatte vatandaşları evinden alarak gitmek istedikleri yere ulaştırıyor.

Araçlarda bulunan kaldıraç sistemleriyle engelli bireyler, zorlanmadan bulundukları yerden alınıyor.

Engelli vatandaş için güvenlik tedbirlerinin bulunduğu taksiler, kilometre sınırı olmadan ücretsiz hizmet sunuyor.

Bu kapsamda 2020 yılında 3 bin 43 engelli vatandaşın 5 bin 213 ulaşım isteği Engelsiz Taksi ile karşılandı.

Engelli bireyler, bu hizmet sayesinde hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrar evlerine bırakılıyor.

Her gün 08.30-17.30 saatlerinde hizmet veren Engelsiz Taksi'ye, 153 numaralı çağrı merkezinden ulaşarak randevu alınabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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