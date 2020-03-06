Kocaeli'de engellinin motosikletini çalan zanlı tutuklandı
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Kocaeli'de engellinin motosikletini çalan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde engelli kişinin motosikletini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

06.03.2020 19:40 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:12
Kocaeli'de engellinin motosikletini çalan zanlı tutuklandı

'nin ilçesinde engelli kişinin motosikletini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

'nde bir engelliye ait motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Motosikletin yerini tespit eden ekipler, şüpheli H.Ç'yi Dilovası'ndaki adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Motosiklet, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

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