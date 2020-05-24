Kocaeli'de engelli bireyler öğretmenleriyle görüntülü görüşerek bayramlaştı
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Kocaeli'de engelli bireyler öğretmenleriyle görüntülü görüşerek bayramlaştı

Kocaeli'deki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan engelli bireyler, öğretmenleriyle görüntülü görüşerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kocaeli'de engelli bireyler öğretmenleriyle görüntülü görüşerek bayramlaştı
24.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:53

Kocaeli'deki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan engelli bireyler, öğretmenleriyle görüntülü görüşerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylere hizmet veren merkezde görev yapan öğretmenler, 110 öğrenciyle WhatsApp üzerinden iletişime geçti.

Toplu bir şekilde görüntülü konuşma yapılarak öğrenciler ve ailelerin bayramı kutlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle okullarda olamayan öğrencilerini çok özlediklerini belirten öğretmenler, öğrencilere bayramın manevi anlamda değerini aktardı.

Öğretmenler ayrıca evde yapabilecekleri etkinlikler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen öğretmenler, öğrencilerinin bayramlaşmayı özlem ve sevgiyle gerçekleştirdiğini belirterek, görüntülü görüşme sayesinde öğrencilerin, arkadaşlarıyla da hasret giderdiğini kaydetti.

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde engelli bireylere, el sanatları, müzik atölyesi, seramik atölyesi, beden eğitimi, drama, yiyecek-içecek hizmetleri eğitimi, seracılık, değerler eğitimi, mental aritmetik, okuma ve yazma gibi pek çok konuda eğitim veriliyor.

Haftanın 5 günü açık olan merkez, 08.30-17.30 arası hizmet veriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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