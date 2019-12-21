Kocaeli'de endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Kocaeli'de endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

21.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:56
Kocaeli'de endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın

'nin Kartepe ilçesinde endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına, ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Arslanbey Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikası sahasındaki yağ tanklarının bulunduğu bölümde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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