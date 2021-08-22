Kocaeli'de enduro heyecanı
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Kocaeli'de enduro heyecanı

Kocaeli'de enduro heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı 28-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı 28-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2. ayak yarışı, 28-29 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda gerçekleştirilecek. Covid-19 önlemlerinin alınacağı yarışlarda sporcular, 28 Ağustos Cumartesi günü lastik, kaya, ağaç ve beton büzlerden oluşan yapay parkurda yarışa ön sırada başlamak için sıralama turlarında ter dökecek. Endurocular, 29 Ağustos Pazar günü ise başta Ekstrem Test ve Enduro Testten oluşan parkurda hem zamanla hem de doğayla mücadele edecek.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası ikinci ayak Kocaeli yarışlarında 13 farklı klasmanda E1-E2-E3, E-KADIN, E GP, E VEHTARAN, E GENÇ, E-B, E-C olmak üzere 9 klasmanda Enduro ile S-1 649 CC ALT, S-2 650 CC ÜST, S-3 2 ÇEKER, ATV GP olmak üzere 4 klasmanda ATV yarışlarında sporcular mücadele edecek. - KOCAELİ

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Kocaeli'de enduro heyecanı
Kocaeli'de enduro heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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