Kocaeli'de enduro heyecanı
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Kocaeli'de enduro heyecanı

Kocaeli'de enduro heyecanı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Spor

Kocaeli'de yarın başlayacak Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları öncesinde sporcular tarafından motosiklet gösterisi yapıldı.

Kocaeli'de yarın başlayacak Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları öncesinde sporcular tarafından motosiklet gösterisi yapıldı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezon, yarın Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla başlayacak.

Yarışlarda mücadele edecek sporcular, İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen ön etkinlikte motosiklet gösterisi gerçekleştirdi. Heyecan dolu anlara sahne olan etkinliği vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, doğa sporlarını destekleyerek turizmi de desteklemiş olduklarını, Enduro Şampiyonası'nı Kocaeli'nin turizm merkezi Kartepe'de yaptıklarını söyledi.

İlerleyen günlerde turizmle sporu buluşturan çok sayıda organizasyonun yapılacağını dile getiren Büyükakın, "Mesela Ballıkayalar'da bir tırmanış organizasyonu olacak. İzcilikle ilgili faaliyetlerimiz olacak. Bu sadece bir başlangıç. Pandemi tedbirlerinin gevşetilmeye başlandığı bu süreçte ilk açık hava etkinliğini Enduro Şampiyonası'yla yapacağız." diye konuştu.

Büyükakın, enduro sporunun Kocaeli'de yaygınlaşmasını temenni ederek, yarışlarda mücadele edecek sporculara başarılar diledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Mesut Kolay da organizasyonun muhteşem bir alanda gerçekleştirileceğini vurgulayarak, vatandaşları yarışları izlemeye davet etti.

Kartepe ilçesinde düzenlenecek ilk ayak yarışları, süper enduro GP, prestij, usta, hobi, genç, veteran ve kadın sınıflarında yapılacak.

Şampiyonanın ilk ayağı, yarın sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. 6 Haziran Pazar günü ise final yarışlarında sporcular, ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.

Kocaeli'de enduro heyecanı
Kocaeli'de enduro heyecanı
Kocaeli'de enduro heyecanı
Kocaeli'de enduro heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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