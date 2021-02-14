Kocaeli'de elektrik direğine çarpan hafif ticari araç 11 mahalleyi enerjisiz bıraktı
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Kocaeli'de elektrik direğine çarpan hafif ticari araç 11 mahalleyi enerjisiz bıraktı

14.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:36
Kocaeli'de elektrik direğine çarpan hafif ticari araç 11 mahalleyi enerjisiz bıraktı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 11 mahallede enerji kesintisi yaşandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 11 mahallede enerji kesintisi yaşandı.

E.G. yönetimindeki 41 N 6849 plakalı hafif ticari araç, kar yağışının etkili olduğu Şeyhtımarı sapağında elektrik direğine çarptı.

Direğin devrilmesi sonucu 11 mahallede enerji kesintisi meydana geldi.

SEDAŞ ekiplerinin çalışmasıyla mahallelere yeniden elektrik verildi.

Bu arada çalışmalar sırasında SEDAŞ ekiplerinin üzerine doğru gelen aracın aniden durması kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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