KOCAELİ'DE ELE GEÇİRİLEN 540 KİLOGRAM KOKAİNİN PİYASA DEĞERİ 216 MİLYON LİRAYMIŞ
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KOCAELİ'DE ELE GEÇİRİLEN 540 KİLOGRAM KOKAİNİN PİYASA DEĞERİ 216 MİLYON LİRAYMIŞ

Bakan Pekcan: Kocaeli'de 540 kilo kokain ele geçirildi (2)Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylar belli oldu.

26.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:52

Bakan Pekcan: Kocaeli'de 540 kilo kokain ele geçirildi (2)

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla ilgili detaylar belli oldu. Buna göre, Türkiye'ye getirilen her konteyner ve eşya için uygulanan, ileri teknoloji risk analizi teknikleriyle analiz edilen 6 konteyner, yüksek riskli olarak belirlendi. Brezilya'dan yola çıkan ve İspanya'nın Barcelona kentindeki limanda Panama bandıralı gemiye aktarılan konteynerler, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki özel liman işletmesine getirildi. Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince yüksek riskli oldukları gerekçesiyle konteynerlerde fiziki arama yapıldı. Narko dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda; ferrokrom madeni arasına saklanan, 500 paket olarak hazırlanmış 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildi. Piyasa değerinin 216 milyon lira olduğu öğrenilen uyuşturucu maddelere el koyulurken, 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

KOCAELİ'DE ELE GEÇİRİLEN 540 KİLOGRAM KOKAİNİN PİYASA DEĞERİ 216 MİLYON LİRAYMIŞ

Kaynak: DHA

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