Kocaeli'de eğitime 18 yılda 2 milyar 450 milyon lira yatırım yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de eğitime 18 yılda 2 milyar 450 milyon lira yatırım yapıldı

Kocaeli'de eğitime 18 yılda 2 milyar 450 milyon lira yatırım yapıldı
Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman - Haberler | Güncel

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, kentteki eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, kentteki eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ellibeş ile Yılmaz, kentteki eğitim yatırımlarını inceledi.

Buna göre AK Parti iktidarları döneminde 18 yılda 2 milyar 450 milyon lira yatırımla 928 yeni okul yapılırken, mevcutlarına 10 bin 973 derslik eklendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde temeli atılan 13 yeni okulun da bu yıl tamamlanması, 16'sının ihaleye çıkması, 11'inin yatırım programa alınması bekleniyor.

2020-2021 yatırımları tamamlandığında, 2 yıl içinde Kocaeli'de eğitime 687 milyon 992 lira daha kaynak aktarılmış olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, salgın döneminde kentte temeli atılan 13 okul inşaatının devam ettiğini ve bunun yeni 330 derslik, 2 spor salonu, 1 konferans salonu 9 mesleki atölye anlamına geldiğini belirtti.

Bu yıl içinde 16 okul ihalesi yapılacağını ve 11'inin yatırım programına alınacağını kaydeden Yılmaz, sadece yeni okul yapmakla kalınmadığını, 184 okulda onarım, 12 okulda deprem güçlendirmesi gerçekleştiğini bildirdi.

Yılmaz, 2020-2021 yatırımları tamamlandığında, 2 yıl içinde Kocaeli'de eğitime 687 milyon 992 lira daha kaynak aktarılacağını ifade etti.

Ellibeş de 18 yılda kente kazandırılan yatırımlardan bahsetti.

Çocukların okula gitmesinin önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Ellibeş,"Ailelerimizin yükünü hafiflettik. Bu kapsamda fiziki yatırımların yanı sıra ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak amacıyla şartlı eğitim yardımı başlattık. Eğitimde kaliteyi artırmak için mevcut derslikleri yeniledik, yeni derslikler inşa ettik. Öğrencilerimizin daha rahat şartlarda öğrenim görebilmesi için derslik başına düşen öğrenci sayısı bu sayede düşmüş oldu. Her yıl göç alan ve büyümeye devam eden ilimizde elbette bu yapılanların devamını hız kesmeden ihtiyaca göre bütün ilçelerimizde sürdüreceğiz. Her şey geleceğimizin teminatı çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den '128 milyar buharlaştı' iddialarına yanıt
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den "128 milyar buharlaştı" iddialarına yanıt
Trafik kazası sonrası tüm fonksiyonlarını kaybeden baterist, sil baştan hayata döndü
Trafik kazası sonrası tüm fonksiyonlarını kaybeden baterist, sil baştan hayata döndü
Arkadaşlarını öldürmekle kalmadılar, panikle aradıkları ambulansı da 'Çocuklar aramış' diyerek geri yolladılar
Arkadaşlarını öldürmekle kalmadılar, panikle aradıkları ambulansı da "Çocuklar aramış" diyerek geri yolladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan Bülent Uygun Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de eğitime 18 yılda 2 milyar 450 milyon lira yatırım yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 16:01:03. #1.15#

title