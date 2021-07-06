Kocaeli'de Ece Seçkin rüzgarı
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Kocaeli'de Ece Seçkin rüzgarı

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | Güncel

Kocaeli'de Ece Seçkin rüzgarı Ece Seçkin karantinada yazdığı şarkıyı ilk kez Kocaeli'de seslendirdi Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, şarkılarıyla alanı dolduran vatandaşları coşturdu.

Kocaeli'de Ece Seçkin rüzgarı

Ece Seçkin karantinada yazdığı şarkıyı ilk kez Kocaeli'de seslendirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, şarkılarıyla alanı dolduran vatandaşları coşturdu. "Size kavuşmanın manevi hazzını yaşıyorum" diyen genç sanatçı, karantina günlerinde yazdığı "Yastık" adlı şarkısını ilk kez Kocaeli'de seslendirdi.

Karamürsel Sahili Kordon'da kurulan sahnede gerçekleşen Ece Seçkin konserine çok sayıda vatandaş katıldı. Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin konser öncesinde verdiği röportajda duygularını dile getirdi. Heyecanlı ve çok mutlu olduğunu söyleyen Seçkin, "Pandemi ve karantinalar nedeniyle uzun zaman seyircimden uzak kaldım. Bugün Karamürsel'de yaz etkinliği ile onlarla bir araya geldim. Bu anlamlı fırsat için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sahneye yoğun alkış ve sevgi gösterileriyle çıkan Ece Seçkin, ilk iki şarkısının ardından vatandaşları selamladı. İki yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıktığını söyleyen sanatçı, "Size kavuşmanın manevi hazzını yaşıyorum. Sizi çok özledim. İki yıl eve kapandık, bu akşam burada evlere kapanmanın acısını çıkarıyoruz" dedi.

Karantinada yazdığı şarkıyı seslendirdi

Ece Seçkin, uzun zaman sonra yeniden çıktığı sahnede seyircisine bir de sürpriz yaptı. Karantina günlerinde, evde kapalı olduğu dönemde yazdığı "Yastık" adlı şarkısını ilk kez Kocaeli'de Karamürselliler için seslendiren sanatçı büyük beğeni gördü.

Konserin sonunda ise Karamürsel Sahili Kordon etkinlik alanını dolduran vatandaşlar hep birlikte çiftetelli oynadı.

Kocaeli'de Ece Seçkin rüzgarı
Kocaeli'de Ece Seçkin rüzgarı
Kocaeli'de Ece Seçkin rüzgarı
Kocaeli'de Ece Seçkin rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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