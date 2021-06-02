Kocaeli'de düzensiz göçmenin ölümüne ilişkin yargılanan sanıklara hapis cezası
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Kocaeli'de düzensiz göçmenin ölümüne ilişkin yargılanan sanıklara hapis cezası

Kocaeli'de düzensiz göçmenin ölümüne ilişkin yargılanan sanıklara hapis cezası
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesisinde yabancı uyruklu bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin yargılanan 2 sanık, 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesisinde yabancı uyruklu bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin yargılanan 2 sanık, 6 yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Osman Ş. ile İbrahim D'nin avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede açıkladığı mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin araçta ölen kişinin akrabası olduğu için durumun ciddiyetini anlayamadıklarını savunarak, Adli Tıp raporunda da ihmal sonucu ölüme ilişkin kesin bir tespitin olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, kimliği öğrenilemeyen kişinin ihmal sonucu öldüğüne kanaat getirerek, sanıkları 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Körfez ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, 11 Eylül 2018'de üzerinden Çekya vatandaşı Rumeys Kantae (38) adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi çıkan cesedin bulunmasına ilişkin, yabancı uyruklu kişileri para karşılığı Adana'dan İstanbul ve Kocaeli'ye taşıdığı tespit edilen Osman Ş. ile İbrahim D. tutuklanmıştı.

Şüphelilerin, Adana'da bulunan 33 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla iki minibüse bindirerek 100'er lira karşılığında İstanbul'a götürmek üzere yola çıktıkları, maktulü yolda fenalaşınca paniğe kapılarak dinlenme tesisi içinde indirdikleri ve diğer yolcuları da orada bırakarak kaçtıkları belirtilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda Osman Ş. ve İbrahim D. hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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