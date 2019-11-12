Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı.

12.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:12
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Gebze ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" suçundan işlem yapılan 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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