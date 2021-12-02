Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ve İzmit ilçelerindeki operasyonda 267 gram 75 miligram metamfetamin, 298 gram 3 miligram esrar, 14 gram 85 miligram sentetik kannabinoid, 13 gram 55 miligram sıvı metamfetamin ile 2 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sokak satıcısı olduğu iddia edilen F.Ç, K.A. ve O.D. tutuklandı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılan diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

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