Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı

Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Körfez ve İzmit ilçelerindeki operasyonda 267 gram 75 miligram metamfetamin, 298 gram 3 miligram esrar, 14 gram 85 miligram sentetik kannabinoid, 13 gram 55 miligram sıvı metamfetamin ile 2 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sokak satıcısı olduğu iddia edilen F.Ç, K.A. ve O.D. tutuklandı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem yapılan diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

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