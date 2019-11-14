Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 kadın gözaltına alındı
Karamürsel ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.
Karamürsel ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Otele düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınlar A.A. (38), A.K. (27), A.P. (25), S.P. (23) ve S.D. (30) gözaltına alındı.
Yabancılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.