Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 kadın gözaltına alındı
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Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 kadın gözaltına alındı

Karamürsel ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

14.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:36
Kocaeli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 5 kadın gözaltına alındı

ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otele düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınlar A.A. (38), A.K. (27), A.P. (25), S.P. (23) ve S.D. (30) gözaltına alındı.

Yabancılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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