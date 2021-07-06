Kocaeli'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında DEAŞ'la irtibatlı ve iltisaklı olduğu öne sürülen zanlıların belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız