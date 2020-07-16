Kocaeli'de düzenlenen 15 Temmuz anma programına Valinin sözleri damga vurdu
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Kocaeli'de düzenlenen 15 Temmuz anma programına Valinin sözleri damga vurdu

Kocaeli'de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı 15 Temmuz Anma Programı'nda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İnanıyorum ki 28 Şubat olmasaydı 15 Temmuz olmazdı" dedi.

Kocaeli'de düzenlenen 15 Temmuz anma programına Valinin sözleri damga vurdu
16.07.2020 00:20 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:28

Kocaeli'de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı 15 Temmuz Anma Programı'nda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "İnanıyorum ki 28 Şubat olmasaydı 15 Temmuz olmazdı" dedi.

Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde hayatını kaybeden şehitleri anmak adına Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen anma programı düzenlendi. Sosyal mesafe kurallarına ve korona virüs önlemlerine uyularak hazırlanan programda 251 şehit için okunan 350 bin 454 Yasin-i Şerif'in duası yapılarak şehitlerin ruhlarına hediye edildi. Sosyal mesafeye uygun olarak alanı dolduran binlerce vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının "Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz" özel gösterimi ile duygu dolu anlar yaşadı. Program sırasında 15 Temmuz Şehitleri için düzenlenen Sancak Koşusu tamamlanarak özel sporcular tarafından taşınan sancak, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a teslim edildi.

Binlerce kişi şehitler için alana geldi

Milli İrade Alanı'nda düzenlenen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli milletvekilleri, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, EDOK Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program dahilinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşma da alandaki ekranlardan canlı olarak yayınlandı.

"Milletimiz oyunları boşa çıkaracak"

Programda söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm Türkiye'nin bir kez daha tek yürek olduğunu kaydetti. Büyükakın, "Gelecek nesillere o geceyi unutturmamak boynumuzun borcudur. Vatan millet nöbetine durduk. Bu milletin canına, meclisine kast ettiler. Ama necip milletimiz bu fırsatı vermedi. Genci yaşlısı, kadını erkeği bir olarak tarihin diğer dönemlerinde olduğu gibi bir ve beraber olarak hainlerin üzerine şimşek gibi çaktılar. Şanlı bayrağımızı hiçbir zaman göklerden indiremeyecekler. Başaramayacaklar, diz çöktüremeyecekler. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devletimizin tüm kurucularını, bu memleket için şehit olan, olmaya hazır olan herkesi saygıyla anıyoruz. Bir kez daha rabbimize böyle bir memleket verdiği için şükrediyor, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"28 Şubat olmasaydı 15 Temmuz olmazdı"

Daha sonra söz alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un konuşması ise alandan büyük alkış aldı. Vatan ve millet için canlarını veren tüm şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başlayan Vali Yavuz, "15 Temmuzlar olmasın diye ne yapmalıyız dediğimiz zaman sorusunu hepimizin cevaplaması gerekir. Önce çocuklarımıza gerçek dini öğretelim. İnanıyorum ki 28 Şubat olmasaydı 15 Temmuz olmazdı. Çünkü 28 Şubat'ta başlayan süreç dini eğitimin önünü büyük ölçüde kapatmış ve muhafazakar dindar ailelerin çocukları başka yollara yönlendirilmiştir. Dolayısıyla yapmamız gereken, Diyanet İşleri Başkanlığının, Milli Eğitim Bakanlığının bugün olduğu gibi doğru dini, ehli sünnet, Kur'an ve sünnete dayalı din anlayışını mutlaka gençlerimize öğretmelidir" diye konuştu.

"Aklımızı kiraya vermemeliyiz"

Vali Yavuz konuşmasının devamında, "İkincisi aklımızı kiraya vermemeliyiz. Müslüman düşünen sorgulayandır. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayette 'Düşünmez misiniz? Akıl etmez misiniz?' diye sorar. Dolayısıyla hocam bilir, abim bilir, başkası bilir yerine ben de bilirim neden niçin sorularını sormalıyız. Bunu sorabilmek için de elbette bilmeliyiz, araştırmalıyız, okumalıyız. Dolayısıyla aklını kiraya veren yapılardan asla bu millete, bu memlekete katkı gelmeyeceğini hepimiz bilmeliyiz" şeklinde konuştu.

Kahramanlar saygı ve minnetle anıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan "Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz" özel gösterimi katılımcılara duygu yüklü anlar yaşattı. 15 Temmuz 2016 tarihinde kanla yazılan destanla başlayan; Anadolu türküleri ve evrensel armonilerle harmanlanan Kurtuluş Senfonileri, 15 Temmuz'un 4. yılında Kocaelililerle buluştu. Milli İdareyle yazılan kurtuluş destanı, 251 şehidimiz, binlerce gazi ve Ömer Halisdemir'in kimliğinde toplanan ölümsüz kahramanlar saygı ve minnetle anıldı.

Bağımsızlık ruhu yaşatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan, Mehmet Çevik'in yazıp yönettiği Kurtuluş Senfonileri adlı müzikli-dramatik gösteri sahnelendi. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'nın 15 Temmuz konulu Davet adlı oyundan bir bölümle katıldığı özel gösterim; Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölüm Başkanı Mehmet Emin Beyazçiçek ve Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Adil Çete'nin katkılarıyla oluşturuldu. Eray İnal şefliğinde Senfoni Orkestrasının katkı sunduğu projede Elif Dilan Atmış, Mehmet Uğur Fıstıkçı ve Zeynep Doğru solist olarak yer aldı. Program "Kurtuluş Senfonileri 15 Temmuz" özel gösteriminin ardından Kocaeli'deki camilerle eş zamanlı olarak selaların okunmasıyla program sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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