Kocaeli'de durdurulan tırda 112 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de durdurulan tırda 112 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de durdurulan tırda 112 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'de durdurulan bir tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 112 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de durdurulan bir tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 112 düzensiz göçmen yakalandı, geçişi organize ettikleri suçlamasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir tırın dorsesinde 112 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü M.Ç. ile araçta bulunan H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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