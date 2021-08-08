Kocaeli'de durdurulan otobüste 68 yabancı uyruklu yakalandı
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Kocaeli'de durdurulan otobüste 68 yabancı uyruklu yakalandı

Kocaeli'de durdurulan otobüste 68 yabancı uyruklu yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otobüste 68 göçmen yakalandı, iki kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otobüste 68 göçmen yakalandı, iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekipleri Anadolu Otoyolu Dilovası gişelerinde şüphelendikleri otobüsü durdurdu.

Ekipler otobüste yaptıkları kontrolde, Afganistan uyruklu 68 kişiyi yakaladı.

Otobüs şoförleri İ.H.Ç. ve H.D. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

Otobüste 68 Afgan göçmen yakalandı
Otobüste 68 Afgan göçmen yakalandı
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