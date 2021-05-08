Kocaeli'de durdurulan oto kurtarıcının akü kısmından uyuşturucu hap çıktı
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Kocaeli'de durdurulan oto kurtarıcının akü kısmından uyuşturucu hap çıktı

Kocaeli'de durdurulan oto kurtarıcının akü kısmından uyuşturucu hap çıktı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan oto kurtarıcının akü kısmına gizlenmiş 761 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan oto kurtarıcının akü kısmına gizlenmiş 761 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, Anadolu Otoyolu'nda bir oto kurtarıcıyı durdurdu.

Araçta dedektör köpek "Alfa"nın katılımıyla yapılan aramada, akü kısmına gizlenmiş 761 uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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