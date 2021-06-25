Kocaeli'de durdurulan araçta 281 tarihi sikke yakalandı
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Kocaeli'de durdurulan araçta 281 tarihi sikke yakalandı

Kocaeli'de durdurulan araçta 281 tarihi sikke yakalandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada 281 tarihi sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada 281 tarihi sikke ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlimtepe Mahallesi'nde yapılan yol emniyet ve kontrolü esnasında bir araç durduruldu.

Söz konusu araçta yapılan aramada 281 tarihi sikke geçirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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