Durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Güncel
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Kocaeli'de bir araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında TEM otoyolunda durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada 185 pakette 110 kilo 260 gram skunk, 4 pakette 4 kilo 740 gram toz esrar olmak üzere toplam 115 kilogram uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Güncel

TEM Otoyolu, Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Haberler

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