Kocaeli'de duraklar pırıl pırıl

24.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:11

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Kocaeli'nin ana güzergahını oluşturan D-100, D-130 karayolları ve yan yollarında bulunan duraklarda düzenli bir şekilde temizlik yapıyor. Yapılan çalışma ile vatandaşların duraklardan daha temiz bir şekilde faydalanması sağlanıyor.

BÖLGELER HALİNDE TEMİZLENİYOR

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri durak temizlik çalışmalarını şehir genelinde bölgeler halinde gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında D-100 karayolunda Çayırova'dan Kartepe Eşme'ye ve D-130 karayolu üzerindeki Kandıra'dan Karamürsel Dereköy'e kadarki otobüs duraklarında mıntıka ve süpürge temizliği yapılıyor.

BÜYÜKŞEHİR ULAŞIM'DA TEMİZLİĞİ İHMAL ETMİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi son 15 yılda ulaşıma büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Vatandaşların toplu taşımadan temiz bir çevrede faydalanmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçları ile durakların temizliğini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi araçlarının ve toplu taşıma duraklarının temiz olması vatandaşlar tarafından takdir ile karşılanıyor.

Kaynak: Bültenler