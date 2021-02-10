Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli içinde silah ve uyuşturucu olan çantayı denize attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli içinde silah ve uyuşturucu olan çantayı denize attı

10.02.2021 03:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 03:26
Kocaeli'de

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü, içinde tabanca ve uyuşturucu bulunan çantasını denize attı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmak isteyen motosiklet sürücüsü, içinde tabanca ve uyuşturucu bulunan çantasını denize attı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çınar Caddesi'nde yapılan rutin kontrollerde motosiklet sürücüsü Ö.G. "dur" ihtarına uymayarak motosikleti terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Kaçarken çantasını ve belinden çıkarttığı tabancayı denize attığı belirlenen şüpheli kısa süreli takip sonucu yakalandı.

Ekipler, tabanca ile çantayı denizden çıkarttı.

Çantada 1 tabanca, ele geçirilen silaha ait şarjör ve fişekler, esrar içiminde kullanılan cam pipet ile muşta ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin daha sonra evinde yapılan aramada ise 2 kurusıkı tabanca ile 1 gram esrar tohumu bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buse Varol Cem Yılmaz Burcu Biricik Neslihan Atagül
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de "dur" ihtarına uymayan motosikletli içinde silah ve uyuşturucu olan çantayı denize attı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 03:26:47. #1.15#
title