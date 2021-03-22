Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişiye idari işlem uygulandı

Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında valilik ve kaymakamlıklarca oluşturulan ekiplerin, güvenlik kuvvetleriyle 15 Mart Pazartesi - 21 Mart Pazar günleri arasında kent genelinde faaliyet ve denetim gerçekleştirdiği vurgulandı.

Açıklamada, faaliyet ve denetimlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Vefa Sosyal Destek Gruplarınca 9 bin 734 kişinin talebi karşılandı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde yasağı ihlal eden 9 kişiye idari işlem, yasağı ihlal eden 5 kişiye adli işlem yapıldı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 9 bin 108 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi, salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce 16 bin 152 iş yeri, 26 bin 646 kez denetlendi, 471 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı.

Güvenlik birimlerince denetimlerde 137 bin 990 şahıs sorgulandı, 555 aranan şahıs yakalandı, 26 bin 646 iş yeri kontrol edildi, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 98 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 732 kişiye idari işlem uygulandı."

Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, 38 bin 929 araç kontrol edilirken, 58 bin 733 kişinin sorgulandığı aktarılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme noktaları gibi yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 268 kişi hakkında idari işlem yapıldı." ifadesi kullanıldı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 413 kişi hakkında idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, geçici ikamet gibi nedenlerden dolayı 33 kişinin yurtlarda izolasyona tabi tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu