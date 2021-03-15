Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 709 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Kocaeli'de dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 709 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 8–14 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen faaliyet ve denetimlerin sonuçları aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Vefa sosyal destek gruplarınca 10 bin 267 kişinin talebi karşılandı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 13 kişiye idari işlem, yasağı ihlal eden 2 kişiye adli işlem yapıldı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 9 bin 334 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce 16 bin 152 iş yeri, 24 bin 562 kez denetlendi, 377 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde 101 bin 420 kişi sorgulandı, 408 aranan şahıs yakalandı, 16 bin 256 iş yeri kontrol edildi, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 46 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 1085 kişiye idari işlem gerçekleştirildi.

112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlarımız tarafından yapılan 70 talep yerine getirildi.

Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, 47 bin 668 araç kontrol edildi, 77 bin 562 şahıs sorgulandı.

Geçici ikamet gibi nedenlerden dolayı yurtlarda 29 kişi izolasyona tabi tutuldu.

2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 378 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 709 kişi hakkında idari işlem uygulandı."

Açıklamada ayrıca, "Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Devletimizin tüm kurumlarıyla verdiği mücadeleye halkımızın da alınan tedbirler ile başta maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyarak destek vermeleri en büyük beklentimizdir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu