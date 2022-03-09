Kocaeli'de dükkan kurşunladıkları ileri sürülen 2 çocuk yakalandı
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Gebze ilçesinde bir dükkanı kurşunladığı öne sürülen 2 çocuk yakalandı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Gebze ilçesinde bir dükkanı kurşunladığı öne sürülen 2 çocuk yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde eşarp satılan bir dükkanın kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Polis ekiplerince yapılan incelemede, kapalı dükkanın kepengine 5 kurşun isabet ettiği belirlendi.
Ekipler, olayla ilgili oldukları iddia edilen 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla iş yerine yaklaşık 500 metre mesafede yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların, Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
AA / Esmer Geçal - Güncel