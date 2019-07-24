Kocaeli'de drift yapan 2 sürücüye 14 bin 291 lira para cezası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde drift yapan 2 sürücüye 14 bin 291 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bir sürücünün Yenikent Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki Mutlukent Polis Merkezi önünde 34 UKC 07 plakalı otomobilin drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Plakadan telefonuna ulaşılarak polis merkezine davet edilen otomobil sahibi Furkan Ş. (23), burada aracı kendisinin kullanmadığını, arkadaşı Anıl L'nin (19) kullandığını beyan etti.

Ekipler, bunun üzerine Anıl L'ye drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan 5 bin 10 lira para cezası uygulandı.

Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün otomobili de 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, Dr. Zeki Acar Caddesi Mehmet Akif Ersoy Kavşağı'nda drift yaparak kaçan 34 AS 7100 plakalı araç, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacada araç, Gebze-Harem otobüs duraklarında terminal kavşağının arkasında durduruldu.

Kimlik tespiti için sürücü karakola götürülen otomobil sürücüsü G.G'ye (17), "ehliyetsiz araç kullanmak", "drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" ve "dur ihtarına uymamak", araç sahibi Bilal Genç'e de "ehliyetsiz kişilere araç kullandırmak" suçlarından toplam 9 bin 281 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA