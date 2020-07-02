Kocaeli'de dördüncü kattan düşen çocuk öldü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkuluğu yerinden çıkan balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkuluğu yerinden çıkan balkondan düşen 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Arapçesme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 4 katlı apartmanın son katında "Fransız balkon" diye tabir edilen balkonun korkuluklarının yerinden çıkması üzerine 2,5 yaşındaki Esila Deniz Ay, zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ay, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ay'ın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA